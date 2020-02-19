شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى يخطف نفيسة من جورج سيدهم فى "المتزوجون" إلى مسرح الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما قال الفنان يوسف وهبى وما الدنيا إلا مسرح كبير، وهو ما تحقق مع الفنان رياض الخولى الذى هبط على مسرح المتزوجون بجواده الأبيض ليخطف قلب راوية بياض نفيسة، زوجة جورج سيدهم فى المسرحية، ليقوم بدور الزوج على مسرح الحياة ويشاركها مسيرة الحياة.

اشتهر الفنان رياض الخولى بالعديد من الأعمال الفنية حيث بدأ مسيرته على خشبة المسرح ومع هذه البداية إلا أن شهرته جاءت من خلال الأعمال الدرامية حيث برع فى حدائق الشيطان وزيزينيا وسلسال الدم وفى ايد امينة والفرار من الحب.

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تزوج منذ بدايته بالفنانة راوية سعيد والتى جاءت شهرتها من حلال دورها المميز فى المسرحية ايضا شاركت فى ليالى الحلمية وفى عصر الحب والاصدقاء وغدا تتفتح الزهور ولسة باحلم بيوم ورجل ايل للسقوط وبعد تلك الرحلة قررت اعتزال الفن تاركة زوجها الفنان رياض الخولى يحقق مزيدا من البطولات.