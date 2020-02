شكرا لقرائتكم خبر عن بالكلمات والفيديو..the weeknd يطلق أغنية سينجل جديدة اسمها "After Hours" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي the weeknd أغنية سينجل جديدة حملت اسم " After Hours " وذلك على قناته على الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، و " After Hours " هو أيضا نفس الألبوم الذي ينتظر الملايين أن يطرحه النجم الشهير البالغ من العمر ( 30 عام ) خلال الفترة المقبلة .

و خلال الساعات الأولي من إطلاق أغنية " After Hours " حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع " يوتيوب " .

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

Thought I almost died in my dream again (Baby, almost died)

Fightin' for my life, I couldn't breathe again

I'm fallin' into new (Oh, oh)

Without you goin' smooth (Fallin' in)

'Cause my heart belongs to you

I'll risk it all for you

I won't just leave

This time, I'll never leave

I wanna share babies

Protection, we won't need

Your body next to me

Is just a memory

I'm fallin' in too deep, oh

Without you, I'm asleep

It's on me, only me, oh

Talk to me, without you, I can't breathe

[Instrumental Break]

[Verse 2]

My darkest hours

Girl, I felt so alone inside of this crowded room

Different girls on the floor, distractin' my thoughts of you

I turned into the man I used to be, to be

Put myself to sleep

Just so I can get closer to you inside my dreams

Didn't wanna wake up 'less you were beside me

I just wanted to call you and say, and say