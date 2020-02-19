وجه أحمد فهمي ملطخ بـ" أحمر الشفاة": الله يسامحك ياهنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره متابعيه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة له عقب استيقاظه من النوم، ظهر خلالها بوجه ملطخ بالـ"روج الأحمر". وعلق "فهمي"، على الصورة قائلًا: "صحيت من النوم لاقيت مكتوب على وشي كدا بالروج، الله يسامحك يا هنا". Advertisements ومن جانبها ردت هنا الزاهد، على صورة "فهمي"، قائلة: "ربنا يسامحنا جميعا". و يشارك أحمد فهمي في رمضان 2020 بمسلسل "تيمون وبومبة" الذي يجمعه بالفنان أكرم حسني.

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