" كلنا بنغلط ..شاطرة وموهوبة".. نجوم الفن يدعمون منى فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم عدد من نجوم الفن، الفنانة منى فاروق، بعدما أثارت تعاطف الكثيرين بعد ظهورها في بث مباشر نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تهدد فيه بالانتحار.

وكتب الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "منى فاروق ممثلة شاطرة، وأكون سعيد جدا إني أمثل معاها".

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بينما كتب الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أتمنى إن مني فاروق الناس تبعتلها في الشغل ويتعاملوا معاها عادي، كلنا بنغلط ومفيش حد فينا ملاك، وكلنا عندنا بلاوي بس هو الواحد ماشي بستر الله مش أكتر".

وعلق المخرج محمد سلامة، عبر حسابه بموقع تويتر: "ده حال شخص المجتمع بيقرر إنه يغتاله علشان غلط، مجتمع بيجلد من غير رحمة، وبيجبر الاشخاص على العودة لورا مرة تانية، أعتقد إن فكرة العقاب في الأساس للتقويم والعودة، مش للقتل".

بينما كتب المخرج أكرم البزاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أنا مع كل واحد بيدعم الممثلة الموهوبة والجميلة منى فاروق، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بالحجر، لو بإيدي هساعدها هي محتاجة الإيد اللي تتمدلها دلوقتي وكل كلمة حلوة هاترجعلها الأمل في الحياة، اكسبوا الحسنة دي وماتفكروش إلا في الخير، وافتكروا إن الكلمة الطيبة صدقة".