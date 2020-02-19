محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان الشاب عمر نجيب، إثر تعرضه لأزمة قلبية، ويشيع جثمانه من مسجد التوحيد بالعبور.
الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الفنان الراحل:
_ بدأ حياته الفنية من خلال دور ثانوي في فيلم "همام في أمستردام" عام 1999.
_ شارك بعدها في عدد من الأعمال الفنية منها "أحزان مريم"، "الشارد"، "القاهرة 2000"، وغيرها.
_ جسد شخصية "يوسف رشاد" ضمن أحداث مسلسل "كاريوكا".
_ آخر أعماله الفنية فيلم "شنطة حمزة"، مع الفنان حمادة هلال، وعرض الفيلم عام 2017.
_ قدم عددا من البرامج بقنوات النيل المتخصصة منها قناة نايل لايف، وقناة الأسرة والطفل.
_ من أشهر برامجه "هو وهي"، "الليلة"، "بيت العيلة".
_ في يناير الماضي رحلت والدته، وقال أحد أصدقائه إنه كان بحالة نفسية سيئة للغاية.
_ بعد شهر من رحيل والدته، أصيب بأزمة قلبية، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر رحل حزنا على والدته وشارك في "همام في أمستردام".. معلومات عن عمر نجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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