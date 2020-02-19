رحل حزنا على والدته وشارك في "همام في أمستردام".. معلومات عن عمر نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان الشاب عمر نجيب، إثر تعرضه لأزمة قلبية، ويشيع جثمانه من مسجد التوحيد بالعبور.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الفنان الراحل:

_ بدأ حياته الفنية من خلال دور ثانوي في فيلم "همام في أمستردام" عام 1999.

_ شارك بعدها في عدد من الأعمال الفنية منها "أحزان مريم"، "الشارد"، "القاهرة 2000"، وغيرها.

_ جسد شخصية "يوسف رشاد" ضمن أحداث مسلسل "كاريوكا".

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_ آخر أعماله الفنية فيلم "شنطة حمزة"، مع الفنان حمادة هلال، وعرض الفيلم عام 2017.

_ قدم عددا من البرامج بقنوات النيل المتخصصة منها قناة نايل لايف، وقناة الأسرة والطفل.

_ من أشهر برامجه "هو وهي"، "الليلة"، "بيت العيلة".

_ في يناير الماضي رحلت والدته، وقال أحد أصدقائه إنه كان بحالة نفسية سيئة للغاية.

_ بعد شهر من رحيل والدته، أصيب بأزمة قلبية، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم.