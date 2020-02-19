تراند اليوم : مطربا «بنت الجيران» يفاجئان الجميع بأغنية جديدة بعد قرار وقفهما

فاجأ مطربا أغنية "بنت الجيران" التي أحدثت صدى كبير ووصلت للمرتبة الثانية عالميًا على تطبيق "ساوند كلاود"، بطرح أغنية جديدة، بعد أزمتهما مع نقابة المهن الموسيقية وقرار منعهما من الغناء في حفلات شعبية.
وفاجأ عمر كمال وحسن شاكوش، الجميع بغعلانهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتجهيز لأغنية تحمل اسم "عود البطل"، وظهرا في فيديو لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي يغنيان فيه جزءا منها.
الأغنية من توزيع إسلام ساسو وكلمات مصطفى حدوتة، ومن المقرر طرحها قريبا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت نقابة الموسيقيين في مصر، قرارا بمنع أغاني المهرجانات وعدم منح أية تصاريح لمن يقدمها، وجاء في بيانها: في إطار الجدل المجتمعي الحاصل علي الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع علي الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقي وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية في كثير منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف."