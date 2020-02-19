تراند اليوم : فيديو| "صابر الرباعي" يصدم "أصالة" بسبب إعلان طلاقها



انتقد المطرب التونسي، صابر الرباعي، قيام المطربة السورية أصالة بالإعلان عن تفاصيل حياتها الشخصية، وخبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرباعي الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع "أصالة" في مقابلة تليفزيونية، إنه لا يحبذ نشر تفاصيل حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،

غير أنه برر تصرف "أصالة" بأنها تعرضت للكثير من الضغوط من الصحافة والجمهور التي أجبرتها على ذلك، مؤكدًا أنه لو تعرض لمثل هذه الضغوط ما كان سينشر معلومات عن حياته الخاصة.

وكانت "أصالة" أعلنت قبل أكثر من شهر ونصف، انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج دام 13 عامًا.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى".

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وتابعت: "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

إعلان "أصالة" نبأ طلاقها، جاء بعد أن كانت نفت سابقًا طلاقها، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وكانت تقارير تحدثت عن اكتشاف "أصالة" خيانة زوجها مع الفنانة نسرين طافش، لكن أصالة لم تتطرق إلى أسباب الطلاق، كما أن "طافش" نفت هذه الأنباء.