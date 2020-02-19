إيرادات هذا الأسبوع.. "لص بغداد" في الصدارة و"دماغ شيطان "في ذيل القائمة

تصدر فيلم لص بغداد لمحمد إمام وأمينة خليل إيرادات هذا الأسبوع فأقترب في أسبوعه الرابع فقط للثلاثة مليون جنيه، بينما حصد فيلم الفلوس لتامر حسني وزينة في أسبوعه الثامن على مليون ومئتي ألف جنيه فقط، أما فيلم رأس السنة لإياد نصار وبسمة والذي ينافس بقوة فحصل في أسبوعه الثاني فقط على 759 ألف جنيه.

أما فيلم بنات ثانوي لجميلة عوض ومحمد الشرنوبي فحصل في هذا الأسبوع على 373 ألف جنيه فقط ليحقق أجمالي إيرادات قدرت ب7 مليون بعد سبع أسابيع من عرضه، أما فيلم يوم وليلة لخالد النبوي ودرة فحصل على 21 ألف جنيه فقط هذا الأسبوع بأجمالي إيرادات تجاوزت 2 مليون بعد

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عرضه بسبع اسابيع ايضًا، وفي ذيل القائمة يأتي فيلم دماغ شيطان لباسم سمرة ورانيا يوسف محققًا هذا الأسبوع 5 آلاف فقط بأجمالي إيرادات بعد اربع أسابيع 83 ألف جنيه.

يذكر أن فيم لص بغداد تصدر الإيرادات لعدة أسابيع وأقترب من إيرادات فيلم الفلوس فكان الفرق بينهما 15 مليون جنيه بفارق شهر في طرح الفيلمين ومن المتوقع أن يستمر صعود إيرادات فيلم لص بغداد بحسب ما ذكره بعض النقاد.