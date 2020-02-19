فيديو.."ماتسيبنيش" لآمال ماهر تتخطى الـ 3 مليون مشاهدة

سجلت الفنانة آمال ماهر بأغنيتها الجديدة "ماتسيبنيش" أكثر من 3 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:خالد عز، توزيع:نادر حمدي. Advertisements يذكر أن آمال قد عادت بحفل غنائي على مسرح "الماركيه" بكايرو فيستيفال مول بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الماضي، بمشاركة الفنان الخليجي ماجد المهندس والفنان تامر عاشور.

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