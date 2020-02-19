شاهد ما فعلته هنا الزاهد لأحمد فهمى وهو نائم

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "فهمي" على الصورة: "صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشى كدا بالروج... ربنا يسامحك". بالروج... ربنا يسامحك". Advertisements وظهر أحمد في الصورة بوجه ملطخ وعلى جبهته بحبك بقلم روج أحمر، وأيضا قلب من نفس لون الروج على خده". على خده". جدير الذكر أن الفنان أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم 2020 بمسلسل "تيمون وبومبا"، ويشاركه في البطولة كلا من "أكرم حسني، لطفي لبيب، ويزو "، والمسلسل من تأليف: أيمن وتار، وإخراج: أحمد الجندي وإنتاج "سينرجي".

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