علق النجم شربف منير على أزمة الفنانة منى فاروق، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وتضامن "منير" مع الازمة حيث علق قائلاً:" منى فاروق ممثلة شاطرة...وأكون سعيد جداً اني أمثل معاها Advertisements "، وعلق كلٍ من المطرب أحمد جمال بـ " تسلم يا محترم "، وأيضاً الفنانة نجلاء بدر:" ربنا يجازيك خيراً ". "، وعلق كلٍ من المطرب أحمد جمال بـ " تسلم يا محترم "، وأيضاً الفنانة نجلاء بدر:" ربنا يجازيك خيراً ". وجاء ذلك بعد ظهورها في فيديو بث مباشر أول أمس الاثنين عبر احدى مواقع الواصل الاجتماعي، اعتذرت من خلاله الفنانة منى فاروق للشعب المصرى حيث عبرت فيه عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة، وتمنت في الرسالة التي بثتها الموت بسبب المعاملة السيئة من الشارع لها. بث مباشر أول أمس الاثنين عبر احدى مواقع الواصل الاجتماعي، اعتذرت من خلاله الفنانة منى فاروق للشعب المصرى حيث عبرت فيه عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة، وتمنت في الرسالة التي بثتها الموت بسبب المعاملة السيئة من الشارع لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديدها بالانتحار.. تعليق شريف منير و نجلاء بدرعلى أزمة منى فاروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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