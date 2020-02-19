تعرف على تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل دورته الافتتاحية، بما في ذلك تفاصيل البرنامج، وأفلام المسابقة، ومبادرات دعم صناعة السينما، وذلك في مؤتمر صحفي أُقيم في بيت قابل بجدة البلد.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان من 12 إلى 21 مارس 2020 في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، فيما يسلّط الضوء على المواهب المحلية في احتفالية سينمائية تعرض أهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم.

يشهد مهرجان البحر الأحمر في دروته الأولي بجدة مشاركة فيلم LUXOR ، "الأقصر" للمخرجة الفلسطينية زينة درّة وهو انتاج مشترك بين مصر - المملكة المتحدة- الإمارات العربية المتحدة وهو من إنتاج محمد حفظي، وممدوح سابا وبطولة أندريا ريسبورو، مايكل لانديز، كريم صالح، شيرين رضا وينافس علي جوائز المسابقة الرئيسية للمهرجان.

يتناول الفيلم قصة هانا وهي موظفة إغاثة بريطانية، تعود إلى الأقصر هرباً من القسوة التي واجهتها على الحدود السورية

الأردنية، في المدينة الأثرية، حيث تلتقي بعالم الآثار سلطان "كريم صالح"، وهو شخص كانت تعرفه قبل زمن طويل، وبين التماثيل والآثار لحضارات عاشت واندثرت، على هانا أن تقبل ذكريات الماضي، وتتخطى شكوك الحاضر.

وينضم الى مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان 3 أفلام مصرية وهي "الحد الساعة خمسة" من إخراج شريف البنداري وإنتاج صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري وتمثيل هديل حسن، خيري بشارة، أيتن أمين، صدقي صخر، يدور الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة وفي لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة فيضعها بشارة في لحظة اختيار تزيد من حيرتها والفيلم روائي تسجيلي يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء

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سردي.

كما يشارك فيلم "الخد الآخر" إخراج ساندرو كنعان وتمثيل طارق عبد العزيز، محيي ضرغام، درة يوسف ، وفيلم "حنّة ورد" إخراج مراد مصطفى وتمثيل حليمة، ورد، مارينا فيكتور.

وتدور أحداثه حول "حليمة" وهي امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة في احد المناطق الشعبية للقيام بعملها و إعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

يذكر أن المهرجان سيقوم بتوزيع جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف دولار ضمن المسابقة الرسمية ومسابقة الفيلم القصير، حيث يحصل أفضل فيلم طويل على جائزة اليُسر الذهبي و 100 ألف دولار، وأفضل مخرج على جائزة اليُسر الفضي و 50 ألف دولار. كما يتم منح جائزة اليُسر الفضي لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة أفضل مساهمة سينمائية. ويحصل الفيلم الفائز بجائزة الجمهور على مبلغ 50 ألف دولار. وأخيراً يمنح أفضل فيلم قصير جائزة اليُسر الذهبي، و 50 ألف دولار يتم تخصيصها لإنتاج الفيلم القادم، إضافة إلى برنامج إقامة فنية لمدة خمسة أشهر في جدة التاريخية.