نسب مشاهدات ألبوم سهران لعمرو دياب في يومه الأول على "يوتيوب"

طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" بالكامل، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ضم الألبوم 16 أغنية منها 4 أغنيات قد طرحها دياب أواخر العام الماضي وهي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها"، بالإضافة إلى 12 أغنية جديدة وهي "سهران، هايعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، جامدة، جميلة، مهرجان، عم الطبيب، زي

ماانتي، روح، بالضحكة دي، ياروقانك، حلوة البدايات".

حصلت أغنية "هايعيش يفتكرني" على أعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم، حيث سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، بينما جاء أغنية "روح" بأكثر من 200 ألف مشاهدة، وحصدت " مكانك في قلبي" أكثر من 230 ألف مشاهدة، وتخطى كل من "جامدة

بس، سهران، مهرجان، جميلة، بالضحكة دي، عم الطبيب، ياروقانك" أكثر من 100 ألف مشاهدة، واقتربت أغنيتي "حلوة البدايات، زي ماانتي" من حاجز الـ 200 ألف مشاهدة.

أصدر دياب ألبومه بشكل إلكتروني يوم الأربعاء الماضي عن طريق إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر، بالإضافة إلى مختلف المتاجر الموسيقية الإليكترونية، وتابعه نجاحات ضخمة وانتشارا واسعا على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وحصوله على الأكثر بحثاً على محركات البحث المختلفة، وبدأ صباح أمس الثلاثاء بطرحه على موقع "يوتيوب".