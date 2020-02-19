بالأرقام.. لص بغداد يقترب من إيرادات الفلوس

اقترب فيلم لص بغداد من تحقيق ثلاثين مليون جنيه إيرادات بعد طرحه في دور العرض المصرية بأربعة أسابيع فقط، فحقق الفيلم أمس فقط إيراد تجاوز المئتي ألف جنيه وإجمالي إيرادات 27.027.464 جنيه على مدار أربعة أسابيع.
ينافس فيلم لص بغداد فيلم الفلوس والذي تصدر أعلي الإيرادات حتى الآن بواقع 44 مليون جنيه ولكن بالنظر لتواريخ طرح الفيلمين في دور العرض نجد
يذكر أن فيلم لص بغداد من بطولة أمينة خليل، محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب وغيرهما من نجوم الفن، الفيلم من تأليف تامر إبراهيم ومن إخراج أحمد خالد موسي وتدور احداثه في إطار كوميدي عن مغامرة البحث عن مقبرة الأسكندر الأكبر المفقودة، أما فيلم الفلوس فهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد وهو قصة تامر حسني وإخراج سعيد الماروق، تدور أحداث الفيلم في أطار كوميدي ايضًا عن نصاب محترف تستعين به فتاة لاستعادة اموالها المسروقة.
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