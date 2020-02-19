غدًا.. أنغام تشدو في مهرجان هلا فبراير بالكويت

تلتقي الفنانة أنغام جمهورها الكويتي، مساء الغد الخميس، وذلك من خلال حفلها الغنائي المقام خلال فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020. ومن المقرر أن يقام الحفل بمشاركة Advertisements الفنان عبد الله الرويشد، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي . الفنان عبد الله الرويشد، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي . يذكر أن أنغام شاركت في فعاليات احتفالات اليوم الوطني الكويتي، الذي أقيم في محافظة الأحمدي، وتألقت بمجموعة غنائية مميزة خصوصًا الخليجي أبرزها "لاتهجى، قلبي معي، وين تروح"، إضافة إلى مشاركتها غنائيًا مع الفنان عبدالله الرويشد في أغنيته "دنيا الوله". احتفالات اليوم الوطني الكويتي، الذي أقيم في محافظة الأحمدي، وتألقت بمجموعة غنائية مميزة خصوصًا الخليجي أبرزها "لاتهجى، قلبي معي، وين تروح"، إضافة إلى مشاركتها غنائيًا مع الفنان عبدالله الرويشد في أغنيته "دنيا الوله".

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