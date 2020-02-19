شاهد..ياسمين نيازي تروج لأغنية "صندوق الدنيا"على انستجرام

روجت المطربة ياسمين نيازي لأغنية فيلم صندوق الدنيا بصورة أفيش الفيلم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "نيازي" على البوستر:"صبااااااحكم ورد...اسمعووووو جديدي اغنية فيلم صندوق الدنيا، كلمات/ مايكل Advertisements عادل .. الحان/ محمدي.. توزيع/ ياسر ماجد ..هندسة صوت/ ياسر حسين..ادارة اعمال/سيكا سمير، يارب تعجبكم ". عادل .. الحان/ محمدي.. توزيع/ ياسر ماجد ..هندسة صوت/ ياسر حسين..ادارة اعمال/سيكا سمير، يارب تعجبكم ". تدور أحداث الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص، ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء فى النجاح أو الفشل والفيلم بطولة من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء فى النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف ، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات

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