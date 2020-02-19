يستعد الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري، لحفله الغنائي في محافظة قنا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دندرة الموسيقي المقامة فعالياته هناك. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، على أرض جامعة جنوب الوادي، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ5 مساءً. الوادي، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ5 مساءً. تبدأ فعاليات المهرجان يوم الخميس الموافق 27 فبراير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، ويضم 10 حفلات متنوعة لنجوم الغناء والموسيقي في مصر منهم "الفنان مدحت صالح، الفنان علي الحجار، الفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي" بالإضافة إلى "فرقة الأقصر للفنون الشعبية، فرقة وسط البلد"، وتقام الحفلات في3 أماكن مختلفة وهي "معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، جامعة جنوب الوادي". 10 حفلات متنوعة لنجوم الغناء والموسيقي في مصر منهم "الفنان مدحت صالح، الفنان علي الحجار، الفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي" بالإضافة إلى "فرقة الأقصر للفنون الشعبية، فرقة وسط البلد"، وتقام الحفلات في3 أماكن مختلفة وهي "معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، جامعة جنوب الوادي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق مسار إجباري يحيي حفلًا غنائيًا في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.