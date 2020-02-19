صابر الرباعي بأغنية خليجية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ أغنيته الجديدة "​عسى يومي​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد العلوي ومن ألحان وليد الشامي وتوزيع الموزع الموسيقي مهند خضر.

وتوقل كلمات الأغنية: "عساها عيوني ما تبكيك، يا أغلي الناس من يومك، عسي كل الغلا يغليك، يابو الحنية و الطيبة دفا قلبك، أنا أدري به ،أعرفك يا كبر قلبك، ولا يلحقني شك فيك، عسي يومي قبل يومك..".

الجدير ذكره ان صابر الرباعي كان قد طرح مؤخرا أغنية "كلام في سرك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، بتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وهندسة صوت ياسر أنور.

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