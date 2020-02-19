هل ستجري سلمى حايك "البوتوكس" ؟

ميرنا وليد - بيروت - تلقّت النجمة العالمية ​سلمى حايك​ تعليقا لافتا من قبل احد متابعيها، وذلك بعد نشرها صورة لها على احد الشواطئ، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليق: "سلمى انت لست بحاجة للبوتكس"، لترد سلمى بالقول: " انا لم الجأ لـ البوتكس ولكن شكرا لنصيحتك اظن انه حان الوقت لأفعل ذلك".

الجدير ذكره ان سلمى انسحبت مؤخرا من حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ92، اذ انها قدمت جائزة لأحد الفائزين، ومن ثم غادرت بعد أن علمت بتعرض مديرة أعمالها إيفلين أونيل لحادث.

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