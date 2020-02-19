ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبرا مفاده تعنيف طفلة من قبل أمها بسبب مشاكل عائلية بينها وبين زوجها في أبو ظبي.

الأمر الذي استفز الفنانة البمنية ​بلقيس فتحي​ التي كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "خادمة تعنف طفلة، طلعت امها اللي تعذبها حسبي الله ونعم الوكيل ولا زلت أطالب بالعلاج النفسي فورا للطفلة فوررررااا".

وقد ألقت شرطة أبو ظبي القبض على الأم وتم احالتها للنيابة العامة.

الجدير ذكره ان سلطان عبد اللطيف زوج بلقيس فاجأها مؤخرا بنشره الورود الحمر في بيتهما تعبيرا منه عن حبه الكبير لها بمناسبة عيد ميلادها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس فتحي تنعت احدى الأمهات بالخادمة..فما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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