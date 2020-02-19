نينا عبد الملك تستعرض حملها بالشهر السادس-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها، إستعرضت فيها حملها في الشهر السادس.

وأطلت عبد الملك مرتديةً فستاناً ضيقاً باللون الأحمر كشف عن بطنها المنتفخ، وعلّقت بالقول:" حامل في الشهر السادس، سأصبح أم".

وكانت صدمت عبد الملك المتابعين بخبر زواجها العام الماضي، إذ ظهرت في مقطع فيديو قصير برفقة زوجها الذي يدعى حسان الشيخ، وأعلنوا ان الزواج تمّ منذ حوالي الـ10 أشهر وتحديداً في عيد ميلادها في الـ25 من شهر أيلول/سيبتمبر الماضي.

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