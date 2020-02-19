أحمد جمال يتحوّل لبائع ورود في الشارع-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​أحمد جمال​ مقطع فيديو له على صفحته الخاصة يظهر جلوسه في الشارع مع شخصين وأمامه سلة ورود، وهو فيديو من كواليس كليب اغنيته التي طرحها مؤخرا "​كل سنة وانت طيب​".

الأغنية من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى جيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

ومن ناحية أخرى، يشارك جمال في أضخم أوبريت غنائي إنساني، والذي سيكون ضمن الدورة الثالثة من مبادرة "صناع الأمل" الذي سيقام خلال هذا الشهر في دبي، برعاية حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

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