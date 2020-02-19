ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ ان النجمتين ​توبا بويوكستون​ و​بيرين سات​ من أهم نجمات الصف الأول في تركيا، وتسبقنها بكثير من ناحية المسيرة المهنية، ووضعت نفسها بالمرتبة الثانية او الثالثة بعدهما.

واضافت ديميت في تصريح لها لوسائل اعلامية تركية ان توبا وبيرين أهم منها، ولا تعدّ نفسها في المرتبة التي تحتلانها، رغم ايضا امتلاكها جمهورا كبيرا في تركيا والعالم العربي.

الجدير ذكره ان ديميت أوزديمير شاركت مؤخرا في مسلسل "الطائر المبكر" الى جانب الممثل التركي جان يامان، وقد نال المسلسل نجاحا باهرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديميت أوزديمير ترفض مقارنتها مع بيرين سات وتوبا بويوكستون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.