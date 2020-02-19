ساندي تطلق "على خشبة المسرح"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدرت الفنانة المصرية ​ساندي​ أغنيتها "​على خشبة المسرح​" من ألبومها "اتنين في واحد"، على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات أسامة محرز ومن ألحان محمد يحية ومن توزيع كريم عبد الوهاب.

وكانت أطلقت ساندي مؤخرا أغنية "زي التمثال" من ألبومها "اتنين في واحد" عبر "يوتيوب" من كلمات وألحان ساندي، ومن توزيع الموزع الموسيقي هاني يعقوب.

اضافة الى أغنية "ريموت حياتك"، وهي من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع كريم عبد الوهاب، والتي هي أيضاً من ضمن ألبومها الجديد.

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