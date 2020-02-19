مونيكا بيلوتشي خائفة على إبنتها وتنصحها بالعودة إلى المدرسة!!

ميرنا وليد - بيروت - أعربت النجمة العالمية ​مونيكا بيلوتشي​ عن خوفها على إبنتها ديفا 15 عاماً من النجم الفرنسي فنسنت كاسيل، وذلك بسبب خوضها لمجال الأضواء وتحديداً عرض الأزياء والموضة والإعلانات.

وقالت بيلوتشي أنها كانت حذرة بسبب قرار إبنتها هذا، كونها لا تزال في عمر صغير، مؤكدةً في الوقت نفسه أن إبنتها إستطاعت أن تنجح وتثبت نفسها في مدة قصيرة.

وكشفت بيلوتشي خلال مقابلة لها مع مجلة "لو موند" الفرنسية، أنه قدمت نصيحة لإبنتها وهي أنها لا تزال عليها التفكير والذهاب إلى المدرسة.

وأضافت في حديثها:"أرادت تجربة قدمناها لها، أعتقد أنها أرادت أن تثبت لنفسها أنها تستطيع أن تدخل عالم الأعمال، وأنها تمتلك المهارات اللازمة للقيام بذلك وأنها كانت قادرة على إدارة كل هذا".

وختمت مشيرةً إلى أنها تحترم قرارات ورغبات إبنتها لكن الدرجات والدرسة لها أولوية في الوقت الحالي.

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