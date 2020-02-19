آمال ماهر تشكر مهنئيها بعيد ميلادها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة ​آمال ماهر​ الشكر للذين هنّأوها بعيد ميلادها، معبرة عن حبها ودعمها لهم.

ونشرت آمال صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "باشكر كل اللي هناني بعيد ميلادي كل سنة وانتم حواليا وبأنعم بحبكم ودعمكم انتو السبب في كل حاجة حلوة بأعملها كل سنة وانتم حبايبي وسبب سعادتي".

الجدير ذكره ان أمال ماهراحيت مؤخرا حفلا ناجحا في مصر بمناسبة عيد الحب، اذ انها نشرت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها من الحفل، موجهة الشكر للجمهور والفرقة الموسيقية، معبرة ايضا عن سعادتها بالديو الذي جمعها بالفنان المصري تامر عاشور.

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