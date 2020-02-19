تراند اليوم : اختطاف شقيق ممثلة شهيرة بسبب مواقفه السياسية

تعرض شقيق الفنانة العراقية، آلاء حسين، الذي يعمل مسعفًا للخطف للمرة الثانية على يد مجموعة مسلحة من ساحة التحرير، التي يتجمع فيها المحتجون ضد الحكومة العراقية.

وأكدت “آلاء” صحة الخبر عبر صفحتها على تطبيق “إنستجرام”، قائلة: “إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء والصحفيين شكرًا للتواصل، وأعتذر عن الرد أو التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة. والعائلة على تواصل مع الأجهزة الأمنية”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا للمسعف إبراهيم حسين وهو مختطف، وأكدوا أن مجموعة من عناصر مسلحة اختطفته من الساحة وقامت بتعذيبه وإرسال صوره إلى عائلته للضغط عليهم لدفع فدية مالية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم اختطافه بعد أن سبق وتعرض للاختطاف، قبل أن يتم إطلاق سراحه، ويعود للمشاركة في المظاهرات بساحة التحرير ببغداد.

كانت “آلاء” قالت سابقًا إنها تتعرض هي وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهما المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.

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ويتعرض ناشطون مشاركون في الاحتجاجات لهجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 5 شهور.

وتصاعدت وتيرة الهجمات مؤخرًا، إذ أحصى مسؤول حقوقي عراقي الأربعاء الماضي، اغتيال 22 مدونًا وناشطًا، واختطاف 50 آخرين، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في البلاد مطلع أكتوبر الماضي.

ويتهم ناشطون مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والاختطاف، بينما تقول الحكومة إنهم “طرف ثالث” دون تحديد هويته على وجه الدقة.

ومنذ مطلع أكتوبر 2019، ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.