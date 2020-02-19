بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب أفعال يعاقب عليها القانون

فجر مجدي حلمي المحامي بالنقض ومحامي الطيار أشرف أبواليسر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان يحمل رقم 10053 المكتب الفني، متهماً محمد رمضان بنشر فيديوهات، مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، فتارة ادعى عليه بمطالبته بمبلغ تسعة ملايين ونصف المليون، وتارة بالاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وأكد مجدي حلمي أن الفريق الفني والقانوني القائم على متابعة قضية أبواليسر اجتمع حتى الساعات الأولى من الصباح، واجتمع الرأي على تقديم البلاغ المتقدم، انطلاقاً من أن الأفعال التي ارتكبها محمد رمضان في حق الطيار أبواليسر معاقب عليها قانوناً، كما أشار إلى أنه لا علاقة بين الدعوى المقامة ضد محمد رمضان أمام المحكمة الاقتصادية والبلاغ المقدم للنائب العام ضد محمد رمضان، فكل منهما يسير في طريقه.

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وفي ذات السياق استطرد حازم الطحاوي خبير الملكية الفكرية قائلاً عبر بسان صحافي إن المشرع المصري أصدر حزمة من التشريعات بالسنوات القليلة المنصرمة تتصدى للجرائم المستحدثة في المجتمع المصري باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لضبط ما أفرزه الفضاء السيبراني من عشوائية تمس بسلامة وحرمة المواطن المصري، مؤكداً أن هذا البلاغ يضع محمد رمضان على خط المواجهة مع اتهامات بجرائم يعاقب عليها المشرع المصري بعقوبات مقيدة للحرية تصل مدتها إلى خمس سنوات.

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الجدير بالذكر أن الممثل ومطرب الراب محمد رمضان قد تخلف أمس عن الحضور في أولى جلسات مقاضاته أمام المحكمة الاقتصادية في الدعوى التي أقامها ضده الطيار أشرف أبواليسر، فلم يحضر هو او من يمثله قانونياً.

وقد أبدى اندهاشه المحامي بالنقض مجدي حلمي في عدم حضور رمضان قائلاً «أسوأ حاجة في حياة الإنسان أنه ما يقدرش حجم المشكلة إللي هو فيها»، مشيراً حلمي أنه تم تأجيل القضية لجلسة الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير (شباط) الجاري.

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