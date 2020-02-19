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أكّدت مصادر مقرّبة من الفنانة المصرية روبي، أنّها تفكّر بجدية في العودة الى الغناء، بعد سنوات قضتها في التمثيل وحقّقت نجاحاً كبيراً، اعتزلت خلالها الغناء بشكل كلّي.
وكانت روبي قد بدأت مشوارها الفني من خلال الغناء، حيث اشتهرت بأغانيها الضاربة، وكليباتها الجريىة.
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وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحيت قبل أشهر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث رحّب الجمهور بغنائها وطالبها بالعودة جدياً لإطلاق الأغاني.
وكانت روبي قد غنّت في المهرجان بعضاً من أغنياتها وسط تفاعل شديد من الحضور وترحيب كبير وهو ما جعلها تفكر في أن تعود الى الغناء ولكن بأن لا تعمل على اطلاق ألبوم كامل حيث تفكر في إطلاق أغنية منفردة جديدة في كل فترة وأنها مشغولة بالتمثيل وبدأت روبي بفترة الاستماع لبعض الاغنيات لكنها لم تختار اي منها بعد حتى الآن.
وقد تساءل جمهور روبي على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ستقوم بتقديم نفسها كمطربة اغراء كما بدأت مسيرتها، أم أنّ موقعها كأم وكممثلة محترفة لم يعد يسمح لها بذلك؟
كانت هذه تفاصيل خبر روبي إلى الغناء مجدداً... فهل تفكر في استعادة لقب فنانة الإغراء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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