وفاة الممثلة الأميركية باولا كيلي عن 77 عاماً... هذا ما حصل معها

توفيت الفنانة والراقصة الأميركية، من أصل أفريقي، ​باولا كيلي​، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، إثر إصابتها بمرض الإنسداد الرئوي المزمن، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن إدارة مسرح الفنون الاستعراضية "Ebony Repertory" في لوس أنجلوس.

وسيقام إحتفال تأبين لكيلي في لوس أنجلوس، في مركز نيت هولدن للفنون الأدائية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

وكانت أولى الإطلالات في حياتها الإحترافية على مسرح برودواي في عام 1964، وقدمت "!Something More"، من إخراج جول ستين وبطولة باربرا كوك، كما شاركت في وقت لاحق مع النجم​مورغان فريمان​ في الوقوف على المسرح في برودواي وتقديم مسرحية "The Dozens".

ومن أعمالها السينمائية "The Andromeda Strain" و"Top of the Heap" و"Soylent Green"، والتلفزيونية "Santa Barbara" و"Mission: Impossible" و"Kojak" و"Golden Girls".

حصلت كيلي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة بحفل جوائز إيمي في عام 1984 عن دورها في الموسم الأول من مسلسل "Night Court"، كما حصلت على جائزة آخرى في عام 1989 عن دورها المثلي في سلسلة The Women of Brewster Place.

