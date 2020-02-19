بالأرقام: لن تصدّقي المصروف الذي خصّصه كريستيانو رونالدو لحبيبته

تعيش العارضة الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رفاهية كبيرة، إذ أن رونالدو خصّص لها مبلغاً قدره 96 ألف يورو شهرياً كمصروف لها، وفق صحيفة "The Sun" البريطانية.

وتنفق جورجينا هذا المبلغ الضخم ليس على نفسها فقط، بل وعلى ابنتهما آلانا مارتينا وأطفال رونالدو الثلاثة.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في سبتمبر 2019، أن النجم البرتغالي يحصل على راتب سنوي قدره 31 مليون يورو، وهو اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي.

وانتقل كريتسيانو رونالدو (35 عاما) من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف عام 2018، مقابل صفقة بلغت 112 مليون يورو.

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وأحرز النجم البرتغالي 20 هدفا في الموسم الحالي "للكالتشيو" في 20 مباراة.

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