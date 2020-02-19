محمود العسيلي يتحدى هاني شاكر: «يعني إيه تمنع نوع كامل من المزيكا؟!»

رفض المطرب محمود العسيلي قرار وقف مطربي المهرجانات، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «يعني إيه إن احنا ممكن في سنة٢٠٢٠ نمنع نوع كامل من المزيكا ولا وإيه أكتر نوع مزيكا مسموع في الشارع المصري».
وتابع: «ليه منقننش الأوضاع والبلد تكسب منهم فلوس وهما يعملوا فلوس ويبقى في رقابة عادلة ومظبوطة على المحتوى بدل ما ندبح جيل كامل فيهم ناس موهوبين بجد وإن كانوا قلة».
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وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قد أصدر مساء الأحد الماضي قراراً بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، محذراً في بيان من التعامل مع مطربي المهرجانات.
ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار».
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