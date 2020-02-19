الموت يفجع الإعلامية الكويتية فجر السعيد

شاركت الإعلامية فجر السعيد جمهورها بعبارات نعي لفتاة تعرفها كانت قد طلبت من الجمهور من قبل الدعاء لها بسب مرورها بأزمة صحية وكتبت فجر تعليقاً على وفاة الفتاة: «ماتت البنت إللي قلتلكم عنها كانت في مستشفى مبارك بعد حدوث تسريب نتج بعد عملية تغيير المسار وللأسف ماقدروا ينقذونها… إنا لله وإنا إليه راجعون». ويأتي هذا عقب أيام من إعلان فجر السعيد عن مرورها بأزمة صحية خطيرة.

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وكان الطبيب المعالج قد كشف منذ أيام لفجر السعيد عن طبيعة المرض الخطير الذي تعاني منه، موضحاً أن عملية تكميم فاشلة هي السبب وراء نقل جرثومة لها ويكمل: «بعد العملية فوجئنا بتساقط شعرها بالكامل من الأمام، مما تسبب في خوف وهلع لها ويقول الطبيب في تصريحات إعلامية: «المرض بدأ بعد 10 أيام من إجرائها العملية واستمر العلاج لمدة 5 أشهر تقريباً.

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وكانت فجر السعيد قد نشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتبعتها بتعليق «قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسية للدواء... والآن الحمد لله بدأ ينبت شوي شوي ولكن ما زالت هناك فراغات... رفضت أن أدع من تقوم على تسريح شعري أن تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات أًو حتى بودر لتغطية الفراغ... واختتمت فجر السعيد حديثها بقولها: «قناعتي بأن هذه الفراغات ما هي إلا مرحلة من مراحل حياتي لا بد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور وأستمتع بكل تفاصيله... الحمد لله».

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