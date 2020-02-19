فجر السعيد مصدومة بعد وفاة فتاة عاشت نفس تجربتها الأليمة

استرجعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد رحلتها مع المرض التي كادت تودي بها إلى الموت، بعد مأساة مشابهة حصلت مع فتاة طلبت لها الدعاء قبل أيام، ليتبيّن أنّها توفيت.

وكانت الفتاة قد أجرت عملية تغيير مسار وحصل تسريب لم يستطع الإطباء التعامل معه، ودخلت الفتاة في مرحلة الخطر، تماماً كما حصل مع فجر لدى إجرائها عملية تحويل مسار نقلت على أثرها إلى باريس حيث مكثت أربعة أشهر في المستشفى لاحتواء مضاعفات العملية الفاشلة.

وأعربت فجر عن صدمتها من وفاة الفتاة وكتبت عبر حسابها على "تويتر" "ماتت البنت اللي قلتلكم عنها كانت في مستشفى مبارك بعد حدوث تسريب نتج بعد عمليه تغيير المسار وللأسف ماقدروا ينقذونها … إنا لله وإنا اليه راجعون".

يذكر أنّ فجر عانت من العملية الفاشلة، وحذّرت كل من يريد إجراء عملية مماثلة، أن يختار الطبيب والمستشفى بعناية، لأن أي خطأ في العملية قد يؤدي إلى وفاة المريض.

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