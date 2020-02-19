رامي جمال يشعر بالغيرة: الإعلام تجاهل نجاح ألبومي ولا يهتم إلا بالمهرجانات

قال الفنان رامي جمال إن الإعلام تجاهل بشكل تام النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير «أنا لوحدي» ولم يهتم سوى بالمهرجانات.

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وكتب رامي جمال تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي، الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات... ده إللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله ١٠ أيام، منتهى التجاهل والإحباط... فعلاً النجاح للجيل بتاعي صعب جداً. شكراً لزملاء المهنة إللي باركولي وللجمهور المحترم».

ونجح ألبوم الفنان رامي جمال الجديد «أنا لوحدي» بعد طرحه بـ3 أيام فقط، في التصدر بجميع أغنيات الألبوم تريند يوتيوب، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية في قائمة التريند.

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