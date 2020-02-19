قال الفنان رامي جمال إن الإعلام تجاهل بشكل تام النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير «أنا لوحدي» ولم يهتم سوى بالمهرجانات.
اقرئي ايضا : بالصور: رانيا يوسف تحتفل بالعرض الخاص لفيلم «صندوق الدنيا»
وكتب رامي جمال تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي، الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات... ده إللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله ١٠ أيام، منتهى التجاهل والإحباط... فعلاً النجاح للجيل بتاعي صعب جداً. شكراً لزملاء المهنة إللي باركولي وللجمهور المحترم».
ونجح ألبوم الفنان رامي جمال الجديد «أنا لوحدي» بعد طرحه بـ3 أيام فقط، في التصدر بجميع أغنيات الألبوم تريند يوتيوب، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية في قائمة التريند.
اقرئي ايضا : متحدياً قرار هاني شاكر بوقفه عن الغناء: حمو بيكا يحقق 250 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة «كورونا» فيديو
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يشعر بالغيرة: الإعلام تجاهل نجاح ألبومي ولا يهتم إلا بالمهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.