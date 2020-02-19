ايمان العاصي: أفضل الأدوار الجريئة!

أعربت الفنانة إيمان العاصي، أنها سعيدة بردود الفعل والنجاح الكبير لمسلسل «بخط الإيد» وتحقيق نسبة مشاهدة عالية، عبر شاشة دي أم سي وإشادة الجمهور والنقاد بالعمل وتصدره للترند منذ إذاعة حلقاته الأولى، والمسلسل من إنتاج سينرجي «تامر مرسي».

وأشارت العاصي عبر بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي، أن إيمانها بقضية الأسرة المصرية ودورها في خدمة المجتمع، وضرورة مواجهة التفكك الأسري وضحاياه من الأطفال التي يناقشها المسلسل، هو الذي دفعها للقيام بشخصية جيهان ربة المنزل في مسلسل بخط الإيد.

Advertisements

وأضافت أنها سعيدة بتقبل الجمهور لشخصيتها بالعمل، والتي تحمل رسالة هامة وجانباً كبيراً من الجرأة لم تقدمه من قبل، فهي شخصية جديدة ومختلفة، لافتة إلى أن هذه النوعية من المسلسلات تستهويها وتفضلها على أي نوعية أخرى من ألوان الدراما.

وأشارت إلى أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل فيها يكمل الآخر.

وتابعت العاصي أن التعليقات الإيجابية من الجمهور على دورها بمسلسل بخط الإيد يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ويجعلها حريصة كل الحرص على انتقاء ما تقدمه فيما بعد من أدوار في أي أعمال قادمة، وذلك حتى تحافظ على هذا النجاح الذي تعيشه الآن.

مسلسل «بخط الإيد» بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر، محمد حاتم وإخراج شيرين عادل.

اقرئي ايضا : بالصور: رانيا يوسف تحتفل بالعرض الخاص لفيلم «صندوق الدنيا»