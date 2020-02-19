محمد رمضان يصدر بياناً صادماً لجمهوره ويرفض الاعتذار لهم

أصدر الفنان محمد رمضان بياناً جديداً نشره على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وإنستقرام صدم جمهوره بسبب رفضه المستمر الاعتذار عما بدر منه في واقعة التصوير مع الكابتن طيار أشرف السعد، رغم أن الجمهور توقع أن يكون بيانه يحمل صيغة الاعتذار وجاء في البيان ما نصه: «جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي... وأضاف رمضان في بيانه: «بسببكم برضه بتحارب هذه الحرب الممنهجة من مُعظم الاتجاهات... والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية... والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم»... وأردف قائلاً: «زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى إللي كان قصدي فيه أن مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة، العقوبة فعلاً قاسية جداً إنما مش قصدي الطيار خالص...» وتابع: «والدليل أن كل الطيارين إللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوعاً واحداً حتى... ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم... واختتم بيانه بقوله: «ثقتي في الله ثم فيكم أن الظلم لا ينتصر أبداً».