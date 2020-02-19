متحدياً قرار هاني شاكر: حمو بيكا يحقق 250 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة «كورونا»

طرح حمو بيكا، مهرجان «فيرس كورونا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تخطت حاجز الـ250 ألف مشاهدة في يوم واحد فقط، وذلك كنوع من الرد على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنعه من الغناء نهائياً، ووضع الأغنية على اليوتيوب تحت هاشتاج «ضد_النقابة».

وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الموسيقيين بإلزام جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28349 لسنة 74 قضائية وزير الثقافة ونقيب الفنانين الموسيقيين، وذكرت الدعوى أن هاني شاكر أصدر تنبيهاً على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

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وكان النقيب أصدر بياناً جاء فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ«مستمعي الغريزة»، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

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