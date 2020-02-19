بالصور: رانيا يوسف تحتفل بالعرض الخاص لفيلم «صندوق الدنيا»

احتفل صناع «صندوق الدنيا»، بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

حضر العرض أبطال العمل منهم «باسم سمرة، خالد الصاوي، رانيا يوسف وابنتها، عمرو القاضي، أحمد كمال، رابي عمرو سعد، جيهان خليل، مروة الأزلي» والمخرج عماد البهات ومدير إدارة الإنتاج محمد عيد.

كما قدم مصمم العرائس محمد فوزي هو وفريق العمل عرضاً بتحريك العرائس مع نجوم الفن وأحدثوا حالة من البهجة داخل العرض الخاص.

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ومن ضيوف الفيلم حضر المخرج داود عبدالسيد وزوجته، والمخرج خيري بشارة وأحمد صفوت، محمد جمعة، حسني شتا، شريف العجمي، مي فاروق، حلمي عبدالباقي، ياسمين نيازي، ياسر القاضي صاحب أستديو رسالة، تامر عادل.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي بمنطقة وسط البلد، ويقدم مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

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