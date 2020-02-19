أعلنت الإعلامية جومانا بو عيد، خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر" على شاشة MTV مساء أمس الثلاثاء، أنّها حامل بتوأمين.
وقالت إنّ جنس التوأمين صبي وبنت، وإنّها لم تختار بعد اسمهما.
وأعربت عن سعادتها بحملها وبقرب دخولها عالم الأمومة.
يذكر أنّ جومانا تزوّجت في العام 2013، ولم ترزق بأطفال رغم مرور سبع سنوات على زواجها، لتحتفل بقرب عيد زواجها السابع وهي تنتظر طفلين دفعة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جومانا بو عيد حامل بتوأمين هذا جنسهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.