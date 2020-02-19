فن ومشاهير

جومانا بو عيد حامل بتوأمين هذا جنسهما

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farah.hassan 0 تبليغ

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أعلنت الإعلامية جومانا بو عيد، خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر" على شاشة MTV مساء أمس الثلاثاء، أنّها حامل بتوأمين.

وقالت إنّ جنس التوأمين صبي وبنت، وإنّها لم تختار بعد اسمهما.

وأعربت عن سعادتها بحملها وبقرب دخولها عالم الأمومة.

يذكر أنّ جومانا تزوّجت في العام 2013، ولم ترزق بأطفال رغم مرور سبع سنوات على زواجها، لتحتفل بقرب عيد زواجها السابع وهي تنتظر طفلين دفعة واحدة.

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