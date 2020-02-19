نجوى كرم: هذه نصيحة ذهبية لكل سيّدة للحفاظ على رشاقتها

أكّدت الفنانة نجوى كرم في مقابلة لها، أنّ برنامج "ذا فويس سينيور" الذي سيبدأ عرضه قريباً، سيحصل على تعاطف الجمهور، وقالت إنّها كانت متحمسة له بشدّة لأنّه يزرع الأمل ويعطي موجات إيجابية للمشاهدين، بأنّ العطاء ممكن في أي عمر، والطموح والحلم لا يحدّه شيء.

نجوى كرم

وعن أكثر ما جذبها للمشاركة في البرنامج قالت إنّه دعم البرنامج لفكرة الأمل الذي ينبغي ألاّ يفقده أيّ منّا مع تقدّمه في السّن.

وتحدّثت نجوى عن إخفاق الفنانين العرب في الوصول إلى العالميّة، وعزت السّبب إلى اللغة، وقالت "اللغة هي التي تصنع عالميّة الفنان، ونحن تصل لنا الأغاني الغربية بسبب اطّلاعنا على اللغات، أمّا في الخارج فلا اطّلاع لديهم على اللّغة العربيّة، لذلك تفصلنا مسافات عنهم.".

نجوى كرم

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وعن مشاركتها في أوبريت "صناع الأمل" قالت "المشاركة الجماعية مع عدد من الفنانين لتوصيل رسالة إنسانية معيّنة للجمهور هي أسمى شيء في الصوت والفن لأن الفن رسالة".

وتحدّثت نجوى عن طقوسها المعتادة قبل كل حفلة فقالت "طقوسي المعتادة قبل كل حفلة هي تمارين خاصّة بالصّوت، والاستعداد النفسي بأن أكون سعيدة من داخلي حتى أستطيع أن أنشر الفرحة داخل قلوب الجمهور وأغني بصدق".

نجوى كرم

واعتبرت أنّ أهم أمر بالنّسبة إلى الفنّان عند ظهوره على المسرح، أن يحترم الناس ويقدّر قيمة الجمهور ونفسه، وأن يحافظ على رشاقته بالرياضة والتمرين وبالحمية الغذائية".

ووجّهت نجوى رسالة إلى النساء قائلة "مهما اتّبعنا وصفات للرجيم أو عمليات للتجميل لا يمكن لأي شيء أن يحفظ جمالنا ورشاقتنا مثل الرياضة".