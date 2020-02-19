بعد بكائها.. فنانون يدعمون الممثلة منى فاروق في محنتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاطف عدد من نجوم الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثلة المصرية منى فاروق، بعد نشرها فيديو عبر حسابها على أنستقرام تتمنى فيه الموت بسبب ظروفها الصعبة التي تعيشها.

وكانت منى فاروق قد نشرت فيديو تظهر فيه باكية وتتمنى الموت، وكشفت خلاله عن خوفها من السير في الشارع خشية أن يضايقها أحد، وفشلها في العثور على فرصة عمل بعد أزمة الفيديو المسيء.



بكاء منى فاروق واعتذارها حرك مشاعر نشطاء مواقع التواصل، إذ ساندها فريق ودعا لها بتخطي هذه المحنة، كما دعمها الفنان المصري شريف منير بمنشور عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقال شريف منير: "عزيزتي الفنانة منى فاروق، ربنا غفور رحيم. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير.. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".

وتابع شريف منير: "ماتقسيش على نفسك أوي كده.. منتظرك علشان أمثل معاكي".



Advertisements

وتضامنا مع الممثلة المصرية في أزمتها غرّد المخرج أكرم البزاوي قائلا: "أنا مع كل واحد بيدعم الممثلة الموهوبة والجميلة منى فاروق.. ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بالحجر.. لو بإيدي هساعدها هي محتاجة الإيد اللي تتمد لها دلوقتي وكل كلمة حلوة هاترجعلها الأمل في الحياة.. اكسبوا الحسنة دي وماتفكروش إلا في الخير.. وافتكروا إن الكلمة الطيبة صدقة".





وعلق الفنان الشاب محمد علي رزق: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أتمنى إن منى فاروق الناس تبعتلها في الشغل ويتعاملوا معاها عادي، كلنا بنغلط ومفيش حد فينا ملاك وكلنا عندنا بلاوي بس هو الواحد ماشي بستر الله مش أكتر"، فيما طالب الإعلامي محمد علي خير بتوفير فرصة عمل للفنانة والوقوف بجانبها.





يذكر أن الفنانة المصرية ولدت يوم 25 فبراير 1995، وبدأت شهرتها من خلال الظهور في عدد من الإعلانات، وانتقلت إلى عالم التمثيل عام 2015 عندما شاركت الفنان محمد رجب في فيلم "الخلبوص" ومن أهم أعمالها على شاشة التلفزيون "ظل الرئيس، رحيم".