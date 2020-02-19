ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز تتصدران مواقع التواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الممثلة المصرية ريهام حجاج محركات البحث على موقع جوجل الساعات الماضية، بعد إطلاق هاشتاق "ريهام حجاج ممثلة فاشلة" عبر تويتر، فيما اتهم عدد كبير من المتابعين الفنانة ياسمين عبدالعزيز بإطلاق الهاشتاق، لتوجيه ضربة لريهام بحجة أنها زوجة طليقها.
وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تزوجت من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة في 2001 وأنجبا ياسمين وسيف الدين، ثم حدث الانفصال في 2018، وفي يناير 2019 تزوج "حلاوة" من الفنانة الشابة ريهام حجاج بشكل رسمي.
وجاءت تعليقات عدد كبير من المتابعين مشبعة بالسخرية من ريهام حجاج، وفضل عدد آخر إلقاء اللوم على ياسمين عبدالعزيز بشكل واضح إذ كتب أحدهم تعليق: "هو ده هاشتاج ولا كيد نسا " وكتب آخر: "ربنا يكفينا شر كيد النسا لما يطلع تريند في تويتر".
وطاردت الشائعات ريهام حجاج خلال السنوات الماضية، فقبل زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة انتشرت شائعات كثيرة تزعم زواجها سرًا من أحمد السعدني، ولكنها نفت هذه الشائعة. وانتشرت أيضًا بعد زواجها من محمد حلاوة أنباء كثيرة تزعم حملها منه ولكنها كانت حريصة على نفيها من خلال حسابها على أنستقرام، كذلك لم تسلم حجاج من شائعات طلاقها ولكنها كانت ترد عليها بصورة تجمعها بزوجها.
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