مخرج "باراسايت" يستعد لفيلم جديد

قال بونج جون هو، مخرج الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" (طفيلي)، الحائز على جائزة أوسكار، الأربعاء، إنه يعمل الآن في مشروعين، وصف أحدهما بأنه مقتبس من واقعة "مخيفة" في سيؤول بينما سيتولى مسؤولية إنتاج مسلسل قصير مأخوذ من "باراسايت" على شبكة "إتش بي أو".

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وذكر المخرج، في مؤتمر صحفي، عن انعدام المساواة الصارخ بين عائلتين كوريتين في فيلمه "باراسايت" ربما أثار شعورا بعدم الراحة لدى المشاهدين لكنه كان "السبيل الوحيد" لكشف الواقع القاسي.

وتابع: "قد تشعرون بعدم الراحة وتكرهون هذه المشاهدة لكنني لم أكن أريد أن أجملها"، وأضاف "أردت أن أكون صادقا قدر المستطاع بشأن هذا العصر من عدم المساواة".

وفاز الفيلم الذي يدور حول قصة عائلة بارك الثرية وعائلة كيم الفقيرة بجائزة أوسكار لأفضل فيلم، ليصبح أول فيلم ناطق بغير الإنجليزية يفوز بهذه الجائزة، إضافة إلى 3 جوائز أخرى. لكنه أثار جدلا بشأن تنامي الفوارق الطبقية في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.

