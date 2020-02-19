شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كرم النجار أميناً عاماً ومريم نعوم عضواً بمجلس إدارة جمعية مؤلفى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إجتماعهما الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، قرر أعضاء جمعية مؤلفى الدراما برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك إختيار الكاتب الأستاذ كرم النجار أميناً عاماً للجمعية خلفاً للراحل صلاح المعداوى، كما تم ضم الكاتبة مريم نعوم لعضوية المجلس إستكمالاً للنصب القانونى لأعضاء مجلس الإدارة الذى يضم حالياً بشير الديك – أبو العلا السلامونى – كرم النجار – أيمن سلامة – محمد الغيطى – مجدى صابر – سماح الحريرى – أيمن بهجت قمر – وليد يوسف إبراهيم محمد على. وقد ناقش الحضور الذين كان من أبرزهم السيناريست والمنتج محمد حفظى، عمرو سميرعاطف ،أحمد عبد الله ،هشام هلال، صلاح الجهينى ، أحمد أبو زيد ،هانى سرحان،عمرو الدالى، سماء عبد الخالق، وائل حمدى، محمد سيد بشير، شريف بدر الدين،كريم حسن بشير ،وعدد كبير من مؤلفى الدراما العديد من القضايا التى تهم المؤلف خاصة وأن الجمعية هى الكيان القانونى والمظلة الحامية لحقوق المؤلف ولتطبيق قانون حق الأداء العلنى .



جمعية مؤلفى الدراما



جمعية مؤلفى الدراما

وإتفق المجتمعون على مواصلة الإتصال بالأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتفعيل هذا الأمر من خلال ما تعرضه الشاشات التابعة للشركة ومن خلال المنصة الإعلامية الوطنية (Watch it) مثمنين الجهود التى بذلها فى هذا المجال ، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة لمقابلة الأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام لمناقشة بعض القضايا الخاصة بكتاب الدراما.

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وكذلك تم الاتفاق على صياغة عقد موحد يلتزم به كل أعضاء الجمعية مع جهات الإنتاج المختلفة ،وذلك في ضوء الاتفاق الذى تم مسبقا مع نقابة المهن السينمائية من خلال بروتوكول التعاون الذى وقعه الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن مؤسس الجمعية مع المخرج مسعد فودة نقيب السينمائين ومن خلال البروتوكول الذى وقعه المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية مع أيمن سلامة سكرتير الجمعية.

وناقش الحضور أيضا كيفية وضع ضوابط قانونية لحماية مهنة المؤلف من الدخلاء الذين يقدمون أنفسهم على صفحات التواصل الإجتماعى بإعتبارهم كتاب دراما وهم ليسوا أعضاء في نقابة فنية أو اتحاد كتاب أو الجمعية ،وضرورة وضع ضوابط للمهنة فلا يمارسها الا من يحصل على تصريح مزاولة وهذا ما نص عليه القانون ،وخاطبة نقابة السينمائين وكافة شركات الإنتاج بهذا ،وفى النهاية تم الإتفاق على عقد إجتماعات دورية يتم خلالها وضع لائحة وميثاق شرف لصناع الدراما لحل الخلافات التى قد تنشأ بينهم وكذلك لوضع آلية لوقوف الجمعية ككيان قانونى هام مع أعضاءها والدفاع عن حقوقهم الأدبية والمادية خاصة وان هذا الامر هو أحد بنود إشهارها عند تأسيسها فى 2005 على يد مجموعة من كبار الكتاب بينهم الراحل محفوظ عبد الرحمن والكاتب الكبير وحيد حامد ويوسف معاطى وفيصل ندا وبشير الديك والراحل أسامة أنور عكاشة ومحمد صفاء عامر، وهاهى الجمعية تتجدد بمجموعة كبيرة من الشباب الذين إنضموا إليها مؤخراً .



جمعية مؤلفى الدراما



جمعية مؤلفى الدراما



جمعية مؤلفى الدراما



جمعية مؤلفى الدراما



جمعية مؤلفى الدراما