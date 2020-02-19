كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 02:55 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة كشفت من خلالها عن أغنية من الألبوم الجديد الخاص بها والتي تقوم بتحضيره في الفترة الحالية ومن المقرر أن يتم طرحه في موسم عيد الفطر المقبل 2020 .
وتحدثت إليسا عن هذه الاغنية التي تسببت في بكائها أثناء تسجيلها والإحساس الموجود بكلمات ولحن الأغنية .
فقالت : ” اليوم بكيت أنا وعم سجل الغنية .. رح إكشف عنوانا لأنو صار معروف وهوي قهوة الماضي .. ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي صوتي بتفاصيلو .. كتير متشوقة تسمعو الغنية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بكاء إليسا بسبب هذه الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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