لهذا السبب.. الملكة إليزابيث تعاقب هاري وميجان من جديد

الأربعاء 19 فبراير 2020

يبدو أن قرار الأمير البريطاني هاري وزوجته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل اعتزال الحياة الملكية سيكون له كثير من التداعيات السلبية على مستقبلهما، وآخرها مناقشة الملكة إليزابيث منعهما من استخدام علامة "ساسكس رويال" كاسم لأعمالهما التجارية.



وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن بعد قرار الزوجين التخلي عن صفتهما الملكية واستقلالهما مالياً واختيارهما الانتقال إلى أمريكا الشمالية مع ابنهما أرتشي، لم يعد من اللائق مواصلة استخدامهما مصطلح "ملكي" في مشاريعهما التجارية.

وأضافت: "لذا تناقش الملكة إليزابيث الثانية وكبار المسؤولين قرار منعهما من استخدام علامة (ساسكس رويال) التجارية كاسم لأعمالهما التجارية أم لا قريباً".

وفقا لـ"تليجراف"، يُعتقد أن هذا التطور سيمثل ضربة قوية لدوقي ساسيكس، خاصة بعد إنفاقهما عشرات الآلاف من الجنيهات على إنشاء مؤسستهما الخيرية غير الربحية وعلامتهما "ساسكس رويال".

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وتابعت: "في حالة تنفيذ قرار الملكة إليزابيث، فإنهما سيضطران للبدء من جديد وإعادة تسجيل كل شيء من موقعهما على الإنترنت إلى مؤسساتهما الخيرية تحت عنوان جديد".

ويبدو أن هاري وميجان لم يتوقعا مطلقاً منعهما من استخدام مصطلح ملكي في أعمالهما ومشاريعهما بعد الانسحاب من العائلة المالكة باعتبارهما عضوين بارزين؛ لذا أطلقا موقعهما الإلكتروني الخاص باسم sussexroyal.com، والحساب الرسمي للموقع على "أنستقرام" الذي يحمل الاسم نفسه.

كل ذلك بالإضافة إلى تسجيلهما اسم "ساسكس رويال" كعلامة تجارية عالمية؛ للحفاظ على حقوق الملكية ومنع الآخرين من استخدامه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله: "بما أن دوقي ساسيكس لم يعودا عضوين بارزين في العائلة المالكة وسيعملان من أجل الاستقلال المادي، فاستخدام كلمة (ملكي) في هذا السياق بحاجة إلى المراجعة، والمناقشات لا تزال مستمرة".