مطرب الراب "دايف" يفوز بـ"أفضل ألبوم بريطاني"

حصل مغني الراب دايف، الثلاثاء، على جائزة "أفضل ألبوم بريطاني" الرئيسية خلال الدورة الـ40 من جوائز "بريت أواردز" الموسيقية، واختيرت المغنية الأمريكية بيلي آيليش كأفضل فنانة عالمية.

وتغلب ألبوم "سايكودراما" دايف، على المرشحين الآخرين في الفئة وهم المغني الاسكتلندي لويس كابالدي وهاري ستايلز عضو فرقة "وان دايركشن" السابق ومغني الراب ستورمزي فضلا عن مايكل كيوانوكا.

وأدى المغني خلال السهرة أغنية "بلاك" الرئيسية في الألبوم الفائز على مسرح أسود بالكامل فيه آلة بيانو وحيدة، فوقف الحضور له مصفقا.

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وأضاف إلى الأغنية كلمات جديدة منها كلمات تنتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وانتقد أيضا الصحافة البريطانية بسبب طريقة تعاملها مع ميجان ماركل زوجة الأمير هاري.

وأدت بيلي آيليش للمرة الأولى "نو تايم تو داي" الأغنية الرسمية للجزء الأخير من مغامرات جيمس بوند، ونالت آيليش جائزة أفضل فنانة عالمية، وعلى صعيد بريطانيا، نالت الفنانة الإسبانية البريطانية مايبل (23 عاما) جائزة أفضل فنانة.

وكانت جائزة أفضل فنان من نصيب ستورمزي، وكان الاسكتلندي لويس كابالدي الوحيد الذي حصد جائزتين هما أفضل فنان جديد وأفضل أغنية عن "ساموان يو لوفد".

ولم تشهد ترشحيات هذه الجوائز الموسيقية البريطانية أي جدل على صعيد العنصرية؛ إذ فاق عدد الفنانين ذوي البشرة السمراء عدد زملائهم البيض، إلا أن الترشيحات طغى عليها الرجال؛ إذ لم ترشح أي امرأة في فئتي أفضل ألبوم وأفضل فرقة اللتين يتنافس فيهما الجنسان، ونالت جائزة أفضل فرقة "فاولز" متفوقة على "كولدبلاي".