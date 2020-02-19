أسرار وراء أغنيتي "جميلة" و"مكانك في قلبي" لعمرو دياب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الفنان المصري عمرو دياب بألبومه الأخير "سهران" تصدر قائمة الأعلى استماعا في مصر عبر تطبيق أنغامي بعد نحو أقل من أسبوع على صدوره.

وكانت كل من أغنيتي "هيعيش يفتكرني" و"جميلة" الأعلى استماعا عبر التطبيق منذ طرح الألبوم لتأتي في المرتبة الثامنة أغنية "مكانك في قلبي" والتي كتبها تامر حسين.

وفي التفاصيل، كشف الشاعر المصري عن كواليس أغنية "مكانك في قلبي" والتي كُتبت لوالده المتوفى بعد أيام من رحيله، إذ قال: "مكانك في قلبي، تعبر عن مرحلة شخصية عشتها بعد وفاة والدي، حيث وجدت نفسي أكتب كلماتها التي تقول: محدش هيعرف يملي أي مكان تسيبه.. وعايش حياتي في بعدك على الذكريات.. في حد في الدنيا دي بيعوض حبيبه.. أنا اللي بايدي صحيت في قلبي حكايات".

أما كواليس أغنية "جميلة" وهي ثاني أكثر الأغاني استماعا، والتي فاجأ فيها دياب جمهوره بغنائها إلى جانب ابنته "جانا"، فقد كشف الملحن بلال سرور، عن أن عمرو دياب اختار "جميلة" من بين عدة أغنيات عرضها عليه، وذلك بعدما تعرف به عن طريق صديقه، الشاعر صابر كمال، وأنه استمر العمل عليها وإدخال تعديلات على لحنها وكلماتها لمدة أسبوعين، وصولا إلى خروجها بالصوت الذي تخيله عمرو دياب.

كما كشف أيضا عن أنه سمع القسم الذي شاركت في غنائه "جانا" من "جميلة" للمرة الأولى مع الناس، وأعجبه جدا صوتها وطريقة نطقها للمقطع الخاص بها باللغة الإنجليزية، فكان ذلك إضافة للأغنية.

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وكان دياب طرح ألبومه "سهران" مساء الأربعاء (12 شباط الجاري)، عبر خدمات إحدى شركات المحمول الشهيرة، ليتصدر الألبوم الكلمات الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك محرك البحث "غوغل".

وتضمن الألبوم 12 أغنية جديدة، بالإضافة إلى أربع أغنيات تم إصدارها منفردة في الصيف، كما أنه قام يوم أمس بطرح الألبوم كاملا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقبل ساعات، أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد العالمية" عن تصدر الألبوم مبيعات متجر "أي تيونز" الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن عمرو دياب استطاع تخطي مهرجان "بنت الجيران" لـ عمر كمال وحسن شاكوش والتي ظلت متصدرة التطبيق لعدة أسابيع بعد طرحها.