كيف علق النجوم على أزمة محمد رمضان مع الطيار المفصول؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدى عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، تعاطفهم مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، في أزمته مع النجم محمد رمضان، الذي قام بالتصوير في المكان المخصص لقيادة الطائرة، ونشر الصورة عبر حسابه الشخصي، ليتسبب في فصل الكابتن من عمله وإيقافه مدى الحياة.

وتواصل "فوشيا" مع عدد من الفنانين، ووجه لهم أسئلة حول رؤيتهم لأزمة محمد رمضان والطيار المفصول، ومن المخطئ بها.

في البداية، أكد الفنان المصري أحمد صفوت أنه يقدر محمد رمضان ويحبه، ولكن يجب أن يتحمل نتيجة أفعاله.

وتوجه صفوت عبر "فوشيا" بنصيحة إلى محمد رمضان بالتجاوب مع الطيار ومحاولة الوصول إلى حل لمشكلته، والتعامل مع الموضوع بإيجابية.

وأردف: "الجميع يشعر بالحزن لفقدان الطيار عمله بسبب زميل لي، حزين من أجل رمضان ومن أجل الطيار أيضًا، ويجب على محمد التعامل مع الموقف وإنهاء الأزمة".

ومن جانبه، وجه الفنان المصري أحمد كمال، عدة نصائح لمحمد رمضان، قائلا عبر "فوشيا": "رمضان فنان موهوب وأحبه جدًا وأحب تمثيله، ولكن مشكلته في رأسه، يحتاج أشخاص يسيرون أعماله ويقولون له كيف يتصرف ويتعامل".

وأردف: "هناك ملايين يحبونه، فلا يصح أن يسيء استخدام هذا الحب، أنصحه أن يركز أكثر في التمثيل، ويختار سيناريوهات جيدة في السينما والتلفزيون".

وتابع: "كما لابد أن يستعين بمستشارين، يدفع لهم أموالًا لكي يختارون بعناية الأدوار الفنية الجيدة، ومستشارين يقولون له كيف يتعامل ويتصرف في حال وقوعه بأي أزمة".

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فيما دافعت الفنانة المصرية مروة الأزلي، عن محمد رمضان، قائلة لـ"فوشيا": "نجوميته لم تسقط، هذا كلام غير صحيح، أرى أنه ليس مخطئًا في أزمة الطيار، ولست متعاطفة مع الأخير".

وأردفت: "الطيار قال إنه يعمل في مجال الطيران منذ أكثر من 30 عامًا، إذن هو يعرف جيدًا القوانين، فلماذا لم يمنع محمد رمضان من دخول قمرة القيادة؟!".

وواصلت: "على سبيل المثال، من الممكن أن أطلب منك أن أمسك هذه الكاميرا، ولكن دورك أن تقول لي أضغط أين وكيف أتعامل معها، إذا حدث للكاميرا شيء فهذا ليس خطأي بل خطأك أنت، لأنك تركتني أمسكها دون حساب".

وكانت أزمة محمد رمضان مع الطيار المفصول قد وصلت إلى القضاء المصري، بعدما أقام الأخير دعوى قضائية ضد الفنان الشاب، طالبه خلالها بتعويض مالي يصل إلى 1.5 مليون دولار، عن الأضرار التي لحقت به عقب فصله من عمله.

وإزاء هذا التصاعد، خرج محمد رمضان برسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، اتضح منها تراجعه أمام حملة المقاطعة التي أثرت عليه سلبا بالتأكيد، موضحا أنه يتم محاربته في رزقه، إلا أن الظلم لن ينتصر أبدا وفق تعبيره.

وقال محمد رمضان في منشوره: "جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها".

وأردف محمد رمضان قائلا: "بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي، وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات، والسبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

وأضاف الفنان المصري: "زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة العقوبة فعلًا قاسية جدًا إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى".

واختتم بالقول: "ومع ذلك لما شوفت إنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احترامًا لكم ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبدًا #ثقة_في_الله_نجاح".